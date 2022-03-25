Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв. Також він зазначив, що під час звільнення Малинівки захисники Запорізької області поповнили свій парк військової техніки. Тепер в оборонців з’явився російський танк Т-72Б3.

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Ситуація в Запорізькій області

При цьому російські окупанти не припиняють обстріли об'єктів цивільної інфраструктури Запоріжжя. Артилерійські удари були нанесені по місту Гуляйполе. Дані щодо жертв серед цивільного населення встановлюються,

– заявив Ареф'єв.

Він також розповів про ситуацію в місті Пологи, там противник влаштовує провокації та звинувачує у цьому. Наприклад, окупанти об'їжджають квартали міста і попереджають про "обстріли", які ніби-то будуть з боку захисників України.

Раніше під Одесою 600 російських морських піхотинців влаштували бунт, і відмовилися виконувати накази керівництва, тому що не хотіли воювати проти України.

Цікаво – У ЗСУ зараз більше танків, чим було на початку війни: