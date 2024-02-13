В сети ширят, что правительство не дало денег на "зубы дракона" для Запорожья: Федоров объяснил ситуацию

По сети начали распространять информацию о том, что на "зубы дракона" для Запорожья правительство якобы не дало денег. Новоиспеченный глава ОВА Иван Федоров объяснил, что произошло на самом деле.

Но начнем с самого начала. Так, журналисты, ссылаясь на данные ProZorro, сообщили, что управление капитального строительства Запорожской ОВА отменило открытые торги, которые касались закупки предметов оборонного назначения. Говорится о тех самых "зубах дракона".

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В начале года объявили тендер

Согласно имеющейся информации, заказчик объявил тендер в начале января 2024 года. Его ожидаемая стоимость – 88,5 миллиона гривен, а в планах была закупка 45 тысяч заградительных бетонных пирамид. Весь товар должны были бы доставить до середины марта.



Ожидаемая стоимость тендера была 88,5 миллиона гривен / Скриншот

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что аукцион местные власти провели 15 января. На него пришли сразу трое участников. Лучшую цену – 70,2 миллиона гривен – предложило Запорожское ООО "Алд инжиниринг и строительство". Впрочем, заказчик впоследствии объявил, что отменяет тендер. А объяснил он это отсутствием финансирования из госбюджета.

Директор департамента финансов Запорожской ОВА Сергей Медвидь в служебной записке констатировал, что на счета ОВА средства из государственного бюджета не поступили. В то же время он обратил внимание на постановление Кабмина от 29 декабря 2023 года №1415. Оно предусматривает, что на период военного положения ОВА являются заказчиками закупки работы и услуг, которые имеют оборонное назначение.



Служебная записка Сергея Медвидя по тендеру / Фото документа

Кроме того, отсутствует распорядительный документ Кабинета Министров, который касается распределения средств из государственного бюджета Запорожской области на цели, озвученные выше.

Интересно, что управление капитального строительства Запорожской ОВА также отменило другой тендер. Он касался покупки оборудования для возведения взводно-опорного пункта. Его ожидаемая стоимость – 117 миллионов гривен. Объяснили это отсутствием заявок от потенциальных участников торгов.

Как отреагировал Иван Федоров

Новоиспеченный руководитель Запорожской ОВА обратил внимание на информацию, которую распространяют СМИ. Он подтвердил, что тендер действительно отменили. По его словам, "были другие уважительные причины". Но их озвучивать не могут с учетом коварства российских захватчиков.

Но уверяю, что все закупки для повышения обороноспособности Запорожского края осуществляются в плановом порядке. Благодаря поддержке Президента Украины и Правительства наша область первой получила все необходимые финансовые ресурсы. Проблем с финансированием нет,

– подчеркнул он.

Иван Федоров также выразил благодарность каждому и каждой, кто защищает украинскую землю и приближает нас к победе.