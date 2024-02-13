Але почнімо з самого початку. Так, журналісти, посилаючись на дані ProZorro, повідомили, що управління капітального будівництва Запорізької ОДА скасувало відкриті торги, які стосукувалися закупівлі предметів оборонного призначення. Мовиться про ті самі "зуби дракона".

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На початку року оголосили тендер

Згідно з наявною інформацією, замовник оголосив тендер на початку січня 2024 року. Його очікувана вартість – 88,5 мільйона гривень, а у планах була закупівля 45 тисяч загороджувальних бетонних пірамід. Весь товар мали б доставити до середини березня.



Очікувана вартість тендера була 88,5 мільйона гривень / Скриншот

Наявні дані свідчать про те, що аукціон місцева влада провела 15 січня. На нього прийшли відразу троє учасників. Найкращу ціну – 70,2 мільйона гривень – запропонувало Запорізьке ТОВ "Алд інжиніринг та будівництво". Втім, замовник згодом оголосив, що скасовує тендер. А пояснив він це відсутністю фінансування з держбюджету.

Директор департаменту фінансів Запорізької ОДА Сергій Медвідь у службовій записці констатував, що на рахунки ОВА кошти з державного бюджету не надійшли. Водночас він звернув увагу на постанову Кабміну від 29 грудня 2023 року №1415. Вона передбачає, що на період воєнного стану ОВА є замовниками закупівлі роботі і послуг, які мають оборонне призначення.



Службова записка Сергія Медвідя щодо тендеру / Фото документа

Крім того, відсутній розпорядчий документ Кабінету Міністрів, який стосується розподілу коштів з державного бюджету Запорізької області на цілі, озвучені вище.

Цікаво, що управління капітального будівництва Запорізької ОВА також скасувало інший тендер. Він стосувався покупки обладнання для зведення взводно-опорного пункту. Його очікувана вартіст – 117 мільйонів гривень. Пояснили це відсутністю заявок від потенційних учасників торгів.

Як відреагував Іван Федоров

Новоспечений керівник Запорізької ОВА звернув увагу на інформацію, яку поширюють ЗМІ. Він підтвердив, що тендер дійсно скасували. За його словами, "були інші поважні причини". Але їх озвучувати не можуть з урахуванням підступності російських загарбників.

Але запевняю, що всі закупівлі для підвищення обороноздатності Запорізького краю здійснюються в плановому порядку. Завдяки підтримці Президента України та Уряду наша область першою отримала всі необхідні фінансові ресурси. Проблем з фінансуванням немає,

– наголосив він.

Іван Федоров також висловив вдячність кожному та кожній, хто боронить українську землю та наближає нас до перемоги.