В Запорожье по согласованным зеленым коридорам 29 марта выехали более 1600 человек
Украинские власти договорились о 3 гуманитарных коридоре в Запорожье на 29 марта. Ими на собственном транспорте в город доехали 1665 человек.
Из них 936 украинцев ехали из блокадного Мариуполя. Об этом на брифинге сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.
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Остальные 729 человек являются жителями населенных пунктов Запорожской области:
- Бердянска,
- Мелитополя,
- Энергодара,
- Пологов,
- Орехова,
- Гуляйполя,
- Василькова.
После регистрации в центрах для эвакуированных, людям оказывают всю необходимую помощь,
– заверила министр.
В то же время колонны частного транспорта, следовавшие из Токмака и Энергодара, российские военные не пропустили. Сейчас наши власти ведут переговоры с оккупантами, чтобы те пропустили людей в Запорожье.
Смотрите видео с брифинга Ирины Верещук: