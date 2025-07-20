Запорожье под массированной атакой российских дронов и ракет: в области прогремели взрывы

Россия продолжает атаковать Украину и терроризировать мирное население. В ночь на 20 июля под массированным ударом оказалось Запорожье.

Над городом зафиксировали по меньшей мере семь "Шахедов". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ОВА Ивана Федорова.

Смотрите также Вражеская атака по Украине, взрывы в ряде областей: хронология 1242 дня войны

Что известно о массированной атаке на Запорожье?

Воздушную тревогу в Запорожской области объявили еще в 21:25. Около 22:51 там было громко, по вражеским целям работала ПВО. В результате атаки на одном из предприятий возник пожар.

Около 00:26 20 июля Федоров сообщил о движении группы вражеских БпЛА в направлении Запорожья. В 00:29 в области снова было шумно. По состоянию на 00:52 над территорией Запорожской области фиксировали по меньшей мере два ударных беспилотника. Около часа ночи и в 01:12 там прогремели повторные взрывы.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграмме.

Добавим, что в Воздушных силах также сообщали об угрозе беспилотников для Запорожской области. Кроме этого, в 01:12 там предупредили о движении очередной скоростной цели в ее направлении и призвали находиться в укрытиях.