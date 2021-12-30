На Запорожье подросток из-за гололеда напоролся на пике забора: фото спасательной операции

В Мелитополе, Запорожской области, парень из-за гололеда проткнул ладонь о забор. Спасатели высвободили руку пострадавшего и передали подростка врачам.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что 29 декабря, в 14:05 получили сообщение об инциденте на улице Байбулатова в Мелитополе.

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Парень из-за гололеда проткнул руку

Подросток в результате гололеда подскользнулся на тротуаре. Во время падения парень проткнул ладонь металлическим забором.

На Запорожье подросток проткнул руку о забор / Фото ГСЧС

Спасатели, прибыв на вызов, с помощью сабельной пилы срезали часть забора, в которой застряла рука пострадавшего. Впоследствии подростка передали врачам скорой.

К слову, от ГСЧС привлекли 1 единицу техники и 4 спасателей.

Парня госпитализировали / Фото ГСЧС

Синоптики предупреждают украинцев о гололедице

Украинцев предупреждают об ухудшении погодных условий в восточных областях 30 декабря, в частности о гололедице на дорогах. Из-за этого там объявили первый и второй уровень опасности на дорогах.

Внимательными и осторожными следует быть:

в Запорожской области;

в отдельных районах Николаевской и Донецкой областей;

на Киевщине.

Советы пешеходам во время гололеда / Инфографика 24 канала

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