На Запорожье полиция, кинологи и нацгвардейцы ищут пропавшего мальчика: назвали приметы
5 сентября 2021 , 14:05Читати новину українською
Источник:Нацполиция Украины
В Запорожской области продолжаются поиски пропавшего 11-летнего Максима Самофалова. Мальчик пропал еще 29 августа в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района.
Ребенка ищут не только правоохранители, но и кинологи и даже нацгвардейцы.
Важно Мальчик умер от переохлаждения: в Калуше осудили мать, которая подбросила ребенка соседям
Что известно об исчезновении Максима
11-летний Максим Самофалов 29 августа в 16:00 ушел из дома и пропал. Известно, что мальчик учится в 5 классе школы-интерната села Терпение.
Приметы мальчика
- на вид 10 – 11 лет,
- рост примерно 120 сантиметров,
- худощавого телосложения,
- волосы русые короткостриженные,
- глаза зеленые,
- футболка черного цвета, шорты.
По оперативной информации мальчик может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.Обратите внимание! Если вы узнали парня, изображенного на фотографии, знаете его место нахождения, срочно сообщите об этом по телефонам:
- (06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (дежурная часть),
- 050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 11 (ювенальные полицейские);
- 102.