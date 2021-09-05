На Запорожье полиция, кинологи и нацгвардейцы ищут пропавшего мальчика: назвали приметы

В Запорожской области продолжаются поиски пропавшего 11-летнего Максима Самофалова. Мальчик пропал еще 29 августа в поселке городского типа Акимовка Мелитопольского района.

Ребенка ищут не только правоохранители, но и кинологи и даже нацгвардейцы.

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Что известно об исчезновении Максима

11-летний Максим Самофалов 29 августа в 16:00 ушел из дома и пропал. Известно, что мальчик учится в 5 классе школы-интерната села Терпение.

Приметы мальчика

на вид 10 – 11 лет,

рост примерно 120 сантиметров,

худощавого телосложения,

волосы русые короткостриженные,

глаза зеленые,

футболка черного цвета, шорты.

По оперативной информации мальчик может находиться в городе Мелитополь или Запорожье.

(06131) 9-13-60, 6-12-61, 098 580 51 56 (дежурная часть),

050 266 31 67, 097 338 40 18, 096 981 16 11 (ювенальные полицейские);

102.

Если вы узнали парня, изображенного на фотографии, знаете его место нахождения, срочно сообщите об этом по телефонам:



На Запорожье пропал мальчик / Фото Нацполиции