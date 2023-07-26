"Пейте воду и идите за дроном": как на Запорожье с помощью БПЛА спасли раненых воинов

Украинские воины не оставляют раненых на произвол судьбы. Наши защитники и защитницы всегда придут на помощь. Так, на Запорожье с помощью дрона удалось спасти двух бойцов.

Историю спасения и щемящее видео обнародовали в Министерстве внутренних дел. От увиденного тяжело сдерживать эмоции, пишет 24 Канал.

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Раненые были всего в нескольких сотнях метров от оккупантов

На Запорожском направлении аэроразведчики бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления нашли раненых собратьев из 1-й танковой бригады ВСУ. С помощью дронов гвардейцы помогли с водой, лекарствами и указали правильный маршрут для эвакуации.

Пейте воду и идите за дроном – там наши,

– говорилось в записке, которую бойцы прикрепили к бутылке.

В министерстве отметили, что таким образом удалось спасти двух защитников, оказавшихся буквально в нескольких сотнях метров от позиций агрессора. У одного из воинов сложное ранение. Кстати, ему сразу же сбросили лекарство.

Вместе к победе,

– подчеркнули в МВД.

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Спасение раненых защитников: смотрите видео

Как воин вытащил раненого из-под огня врага

Заметим, что это уже далеко не первое видео доказательство того, что наши защитники всегда готовы прийти на помощь и никогда не оставят в беде. Так, ранее в сети показали кадры, как украинский военный вытащил раненого товарища из-под вражеского огня.

На распространенном видео видно, как нескольким бойцам удалось эвакуироваться, а еще один – остался вблизи пораженной огнем машины и не может справиться. Однако на помощь, рискуя собственной жизнью, пришел собрат.