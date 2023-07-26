Історію порятунку та щемливе відео оприлюднили у Міністерстві внутрішніх справ. Від побаченого важко стримувати емоції, пише 24 Канал.
Дивіться також "Лізли по трупах своїх": кулеметник розповів, як врятував 20 побратимів і зірвав наступ ворога
Поранені були лише за кількасот метрів від окупантів
На Запорізькому напрямку аеророзвідники бригади "Кара-Даг" Гвардії наступу знайшли поранених побратимів із 1-ої танкової бригади ЗСУ. За допомогою дронів гвардійці допомогли з водою, ліками та вказали правильний маршрут для евакуації.
Пийте воду та йдіть за дроном – там наші,
– йшлося в записці, яку бійці прикріпили до пляшки.
У міністерстві зазначили, що таким чином вдалося врятувати двох захисників, які опинилися буквально за кількасот метрів від позицій агресора. В одного з воїнів складне поранення. До речі, йому одразу же скинули ліки.
Разом до перемоги,
– підкреслили у МВС.
Читайте також Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті
Порятунок поранених захисників: дивіться відео
Як воїн витягнув пораненого побратима з-під вогню ворога
Зауважимо, що це вже далеко не перший відеодоказ того, що наші захисники завжди готові прийти на допомогу та ніколи не залишать у біді. Так, раніше у мережі показали кадри, як український військовий витягнув пораненого товариша з-під ворожого вогню.
На поширеному відео видно, як кільком бійцям вдалось евакуюватися, а ще один – залишився поблизу ураженої вогнем машини та не може дати собі раду. Однак, на допомогу, ризикуючи власним життям, прийшов побратим.