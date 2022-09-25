Запорожье подверглось очередному ракетному удару: сообщают о 10 "прилетах"

Запорожье в ночь на 25 сентября подверглось очередному ракетному удару. Воздушная тревога в городе была объявлена около 00:29.

Россияне продолжают наносить террористические удары по Украине. Александр Старух – глава ОВА – сообщил, что в городе зафиксировали около 10 "прилетов".

Важно Война с мирными – черный пакет – белая "Лада", – у Зеленского отреагировали на обстрелы Запорожья

Областной центр снова стал мишенью врага. Оккупант нанес массированный ракетный удар. По предварительной информации было около 10 "прилетов",

– заявил Старух.

Он призвал людей находиться в укрытиях гражданской защиты и подчеркнул, что угроза остается. Нельзя пренебрегать правилами безопасности, ведь они спасают жизнь.

Уже в 00:53 в сети появилась информация о повторных взрывах в Запорожье.

Анатолий Куртев – секретарь городского совета – заявил, что в Запорожье зафиксировали массированные прилеты по гражданской инфраструктуре. Город и окрестности подверглись разрушениям. К сожалению, есть пострадавшие.

В одном из районов обесточена электроподстанция

Позже Старух сообщил детали. Он рассказал, что "прилеты" зафиксировали в нескольких районах города, а также в селе рядом с областным центром.

По состоянию на 01:31 известно о трех пострадавших.

Объекты инфраструктуры подверглись разрушениям. Старух сообщил, что в одном из районов обесточена электроподстанция.

Россияне обстреляли Запорожье

В ночь на 24 сентября оккупанты также наносили террористические удары по Запорожью. Анатолий Куртев – секретарь горсовета – сообщил, что в одном из многоквартирных домов города вспыхнул пожар. К сожалению, есть пострадавшие.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения 24 сентября заявил, что агрессора заставят ответить за все удары – по Запорожью и Харькову, по Николаеву, Никополю, по Донбассу, по всем городам и регионам.

Обратите внимание – оккупанты сбросили ядовитое вещество на позиции ВСУ: смотрите видео