Был главный офис оккупантов: на Запорожье прогремели взрывы в здании с "избирательной комиссией"

Во временно захваченном городе Пологи Запорожской области 8 сентября прогремели взрывы. "Хлопок" посетил здание, где собрались оккупанты вместе с "избирательными комиссиями" России.

Мэр города Пологи Юрий Коноваленко подтвердил информацию, что 8 сентября примерно в 17:00 в городе прогремели взрывы. Он отметил, что оккупанты, вероятно, свозили в то здание документацию относительно так называемых "выборов".

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Взрывы, вероятно, прогремели в доме культуры

"Или избирательный участок, или у них называется штаб, или центральный избирательный округ там. Свозили ли они туда документацию, потому что целый день поступала информация, что по городу путешествуют коллаборационисты вместе с россиянами и военными: идут практически в каждый дом, в каждую квартиру и стучат, звонят, чтобы люди голосовали под дулом автомата. И, видимо, они все-таки свезли туда", – сказал Коноваленко.

По его словам, раздались несколько взрывов, после которых россияне сразу максимально перекрыли центр города Пологи. Вероятно, взрыв произошел в здании культуры.

Мне неизвестно насколько разрушено здание. По моим данным, это наш центральный дом культуры. Они и так называемый референдум проводили там, у них там был центральный офис, где они собирались и за гуманитарку голосовали люди. Они рекламировали, что его типа ремонтировали за счет какой-то Пензы. Поэтому, я думаю, это центральный дом культуры был,

– сказал мэр города Пологи.

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