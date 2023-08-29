Только в 5 населенных пунктах проживает более 54 детей, их всех должны вывезти. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что эвакуацию необходимо было провести раньше, но помешал определенный ряд причин.

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Так, село Каменское разделено рекой, на одном холме оккупанты, на другом – Силы обороны Украины. Кроме того, в 2022 году на сельском мосту происходил обмен пленными. Также сразу за населенным пунктом находился эвакуационный маршрут.

Проживание здесь родителей с детьми – преступно с точки зрения родителей. И, наконец, мы приняли решение заставить их эвакуировать,

– сказал депутат.

Почему родители не эвакуировали детей раньше

В других населенных пунктах похожая ситуация. Поселки расположены в зоне боевых действий, регулярно подвергающихся обстрелам. По словам Лышенко, эвакуацию нужно было провести гораздо раньше. К сожалению, полтора года под постоянным огнем находилось немало детей, которых родители не вывезли.

"На самом деле родители руководствуются собственными потребностями, удобством, подходами. Хотя, какое удобство на линии разграничения? На этом участке постоянно работали полиция, психологи и волонтеры, они уговаривали родителей уехать и вывезти детей. Или, по крайней мере, отдать детей, чтобы их поселили в Запорожье или другие города. Родители отказывались это делать, механизма принуждения не было", – отметил Лышенко.

Сергей Лышенко объяснил, почему в Запорожской области проведут обязательную эвакуацию детей: смотрите видео

И также добавил, что сотрудники полиции могли только взять заявление, в котором мать или отец добровольно отказались от своей эвакуации и эвакуации детей. В этих деревнях люди проживают благодаря гуманитарной помощи, поскольку нет возможности вести хозяйство. Кроме того, отсутствует работа и вся необходимая инфраструктура.

Люди здесь просто живут, под бомбами, ночуют в подвалах. И когда их спрашивают: "Почему вы не уезжаете?", они говорят: "А куда мы поедем?". Я не жил в таких условиях, поэтому, возможно, неправильно говорю. Но в любом общежитии Запорожья удобнее жить, чем в подвале под бомбами,

– сказал Сергей Лышенко.

Эвакуация в других областях

Об эвакуации из двух районов Запорожской области сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона "Единые новости".

"У нас сегодня (28 августа – 24 Канал) будет заседание эвакуационного штаба, где будет объявлено об обязательной эвакуации детей из двух районов Запорожской области – Васильевский и Пологовский районы. Пять населенных пунктов, 54 ребенка мы должны вывезти", – сказала Верещук.

В настоящее время обязательная эвакуация детей принудительным образом происходит в Волчанской общине Купянского района Харьковской области. Более того, в прифронтовых населенных пунктах Донетчины до сих пор остаются 89 детей.

По словам Верещук, районы, в которых нужно объявлять обязательную эвакуацию, определяют ОВА и советы обороны. Они принимают необходимые решения и обращаются к правительству. И тогда запускается процесс эвакуации. Сейчас в Украине налажен механизм эвакуации граждан, есть четкие алгоритмы действий и коммуникация с международными партнерами, волонтерами.

Есть необходимые постановления. Они работают,

– заверила Верещук.

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