Под утро россияне снова обстреляли Запорожье: есть попадание в инфраструктуру

Утром 14 октября российские военные нанесли очередной удар по Запорожью. Известно, что враг попал в объекты инфраструктуры.

Информацию о ракетных ударах по Запорожью подтвердил глава ОВА Александр Старух. Он также призвал жителей области не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

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Оккупанты атаковали Запорожье

В 05:20 от него поступило сообщение об атаке областного центра. Произошло это во время воздушной тревоги в области, и Старух попросил всех направляться к укрытиям.

Вскоре поступила информация от секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева. Он отметил, что враг попал в инфраструктуру одного из районов города. По словам Куртева, на место атаки выехали соответствующие службы. Что касается пострадавших, то соответствующая информация выясняется.

В местных телеграм-каналах уже выложили фото, на котором можно увидеть пожар и поднявшийся в небо густой столб дыма. Как пишут в сообщении: "Такое видят в одном из районов".



Последствия утреннего удара по Запорожью / Фото из телеграма "Это Запорожье"

Напомним, что воздушная тревога в Запорожской области раздалась в 05:16. Практически сразу же поступили первые сообщения о взрывах, которые слышали местные жители.

Пока неизвестно, чем именно россияне атаковали областной центр. Соответствующую информацию, а также другие сведения о попадании по Запорожью представители местных властей сообщат позже.

В 06:28 Александр Старух предоставил дополнительную информацию о ракетном ударе. Он отметил, что оккупанты выпустили 3 ракеты типа С-300, которыми и попали в областной центр.

На местах ракетных ударов, добавил глава ОВА, вспыхнули пожары. Ликвидацией последствий уже занимаются спасатели. Как отмечает Старух, по предварительной информации обошлось без пострадавших.

Сегодня возможны еще ракетные атаки. Соблюдайте правила безопасности. Берегите друг друга,

– добавил он.

Последствия ракетных ударов по Запорожью 14 октября / Фото с телеграма Старуха

Последствия ракетных ударов по Запорожью 14 октября / Фото с телеграма Старуха

Накануне враг бил по Запорожью с С-300

Напомним, что утром 12 октября российские военные атаковали Запорожье сразу 7 ракетами типа С-300. Вражеские снаряды попали как в сам областной центр, так и в пригород.

Тогда же глава ОВА отметил, что в одном из сел недалеко от областного центра враг разрушил частный дом. Под его завалами оказалась целая семья, скрывавшаяся от обстрелов в погребе.

скрывавшаяся от обстрелов в погребе. Впоследствии стало известно, что спасателям удалось деблокировать женщину, мужчину, а также ребенка. Им медицинская помощь не понадобилась. К счастью, атака прошла без жертв.

Им медицинская помощь не понадобилась. К счастью, атака прошла без жертв. Старух также сообщил о попадании двух ракет в один из районов самого Запорожья. К счастью, серьезные разрушения эти снаряды не нанесли.

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