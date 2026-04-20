Действия россиян на это указывают: полковник запаса назвал новую угрозу в районе Гуляйполя

На оккупированной части Запорожской области украинские дроны поразили огнеметную систему залпового огня противника – "Сонцепёк". Она использует термобарические боеприпасы. Поскольку россияне двигали технику к линии боестолкновения, значит на этом направлении скоро будут проводить наступательные операции.

Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что российские войска в ближайшее время начнут наступательные действия, сейчас они ожидают, когда значительно позеленеют деревья и кусты, чтобы была возможность лучше маскироваться и быть незаметными.

До 9 мая противник сосредоточится на 3 направлениях

Переброска вражеской армией ТОС-1А "Сонцепёк" (ориентировочная стоимость 15 миллионов долларов), который сопровождали машины, по словам военного эксперта, является маркером того, что в районе Гуляйполя оккупанты активизируются. Он рассказал, что дальность поражения этой системы залпового огня составляет 6 километров.

Сейчас видно 3 площадки, где россияне будут пытаться до 9 мая "потоптаться": Гуляйпольское направление, Покровское в сторону Доброполья (в районе Мирного собирается мощная группировка), Славянский отрезок (Часов Яр, Константиновка, выход из Северска в сторону Райгородка),

– озвучил Свитан.

По словам полковника запаса ВСУ, есть возможность спрогнозировать, где и как будут двигаться российские оккупанты. Он отметил, что их надо перехватывать. Для этого Украине нужно иметь значительный ресурс, в частности применять авиацию, артиллерию и дроны.

Силы беспилотных систем должны обеспечивать "килзону", через которую россияне будут пытаться доползти до украинских позиций, но разве что их уши доползут туда,

– подытожил Свитан.

К сведению! В начале апреля на Запорожском направлении в районе Гуляйполя была также уничтожена редкая вражеская РЛС "Зоопарк". Еще удалось поразить 2 РСЗО "Град" и 1 "Ураган". Общая стоимость уничтоженной техники составляет 28 миллионов долларов.

