Действия россиян на это указывают: полковник запаса назвал новую угрозу в районе Гуляйполя
- СБС атаковали огнеметную систему "Сонцепёк" в Запорожской области, которую враг перемещал в сопровождении машин к линии боестолкновения.
- Военный эксперт Роман Свитан отметил, что россияне к 9 мая активизируются на 3 участках фронта: Гуляйпольский, Покровский и Славянский.
На оккупированной части Запорожской области украинские дроны поразили огнеметную систему залпового огня противника – "Сонцепёк". Она использует термобарические боеприпасы. Поскольку россияне двигали технику к линии боестолкновения, значит на этом направлении скоро будут проводить наступательные операции.
Такое мнение в интервью 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, объяснив, что российские войска в ближайшее время начнут наступательные действия, сейчас они ожидают, когда значительно позеленеют деревья и кусты, чтобы была возможность лучше маскироваться и быть незаметными.
До 9 мая противник сосредоточится на 3 направлениях
Переброска вражеской армией ТОС-1А "Сонцепёк" (ориентировочная стоимость 15 миллионов долларов), который сопровождали машины, по словам военного эксперта, является маркером того, что в районе Гуляйполя оккупанты активизируются. Он рассказал, что дальность поражения этой системы залпового огня составляет 6 километров.
Сейчас видно 3 площадки, где россияне будут пытаться до 9 мая "потоптаться": Гуляйпольское направление, Покровское в сторону Доброполья (в районе Мирного собирается мощная группировка), Славянский отрезок (Часов Яр, Константиновка, выход из Северска в сторону Райгородка),
– озвучил Свитан.
По словам полковника запаса ВСУ, есть возможность спрогнозировать, где и как будут двигаться российские оккупанты. Он отметил, что их надо перехватывать. Для этого Украине нужно иметь значительный ресурс, в частности применять авиацию, артиллерию и дроны.
Силы беспилотных систем должны обеспечивать "килзону", через которую россияне будут пытаться доползти до украинских позиций, но разве что их уши доползут туда,
– подытожил Свитан.
К сведению! В начале апреля на Запорожском направлении в районе Гуляйполя была также уничтожена редкая вражеская РЛС "Зоопарк". Еще удалось поразить 2 РСЗО "Град" и 1 "Ураган". Общая стоимость уничтоженной техники составляет 28 миллионов долларов.
Какая ситуация возле Гуляйполя: смотрите на карте
Что происходит на Гуляйпольском направлении: последние новости
Российские захватчики предприняли попытку штурма, использовав мотоциклы и машину "Урал". Силы обороны Украины, применив по вражеским группам дроны, остановили мотоштурм. В 225-м отдельном штурмовом полку Сухопутных войск ВСУ сообщили, что на этом участке фронта уже уничтожили 4 российских полка и 2 бригады.
Оккупационные войска России взяли под контроль село Мирное. Оно входит в состав Гуляйпольской общины Пологовского района Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные обновленной интерактивной карты Deep State.
На Гуляйпольский отрезок фронта несколько недель назад российское командование перебросило морских пехотинцев 40-й бригады. Они привлечены к выполнению боевых задач в полосе населенных пунктов Прилуки, Варваровка и далее до Доброполья. Враг планирует перебросить и другие подразделения, потому что готовится снова атаковать.