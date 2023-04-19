Оккупанты обороняются на Запорожье: как изменилась тактика врага

Вооруженные Силы Украины держат инициативу в Запорожском направлении. Однако оккупанты активизировали удары по прифронтовым населенным пунктам.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков. По его словам, Вооруженные Силы Украины не первый месяц удерживают инициативу на Запорожском направлении и уничтожают оккупантов.

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Как подчеркнул Ашурбеков, оккупанты опасаются контрнаступления ВСУ, поэтому активизировали удары по прифронтовым городам. Сейчас россияне могут чаще производить такие обстрелы.

Параллельно украинские защитники активно отрабатывают удары по военной инфраструктуре оккупанты в узловых городах типа Мелитополя и Бердянска. Происходит это почти каждый день.

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Россияне сейчас обороняются. С активизацией на линии фронта могут быть напряженные дни. Ведь оккупанты начинают чаще обстреливать разную гражданскую инфраструктуру. Враг активизировал удары по прифронтовым общинам – Орехов, Гуляйполе и т.д.

– отметил Ашурбеков.

Так, например, 18 апреля россияне запустили дроны-камикадзе на территорию Запорожской области. Однако Воздушные силы ВСУ сбили все 6 вражеских воздушных целей.

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