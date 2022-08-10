Враг ударил по центру Кушугумской общины в Запорожье: погибла женщина

российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. В ночь на 10 августа оккупанты атаковали Запорожье. В результате удара по центру Кушугумской общины погибла одна женщина.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он подчеркнул, что по предварительной информации, ночью удалось сбить сразу две вражеские ракеты.

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Враг разрушил три дома

Что касается обстрела Кушугумского территориального общества, то известно о разрушениях и жертвах. русские захватчики уничтожили сразу три дома. Кроме того, разрушения получили еще почти 30. Известно также об одной женщине, чья жизнь вражеская атака отняла.

Анатолий Куртев добавил, что устанавливают детали удара. Кроме того, он попросил жителей области беречь себя и близких. И ни в коем случае не игнорировать сигналы о воздушной тревоге.

В Запорожье готовятся к возможной катастрофе

Глава Запорожской ОВ Александр Старух отметил, что террористические действия оккупантов вокруг ЗАЭС могут иметь негативные последствия. Если катастрофа на станции произойдет, то необходимо будет заняться эвакуацией людей сразу из трех областей. Речь идет о Запорожской, Херсонской и Днепропетровской. В безопасные места необходимо будет отвезти 275 тысяч украинцев , проживающих в 50-километровой зоне вокруг ЗАЭС.

В то же время глава ОВА поспешил успокоить людей. Он подчеркнул, что реакторы станции рассчитаны на всевозможные ситуации. Они способны выдержать вражеский удар. В то же время волнение вызывает хранилище. В нем хранится отработанное ядерное горючее.

Тем временем враг планирует во всем обвинить Украину. Уже 11 августа россияне планируют заседание Совбеза ООН . По крайней мере, соответствующий запрос они уже направили. оккупанты не устают говорить о каких-то "украинских провокациях". Причем делают это тогда, когда сами минуют Запорожскую АЭС, а также обстреливают с ее территории позиции наших военных.

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