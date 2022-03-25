В Запорожье следуют эвакуационные колонны из Бердянска и Мелитополя
25 марта 2022 , 19:47Читати новину українською
Источник:телеграм Кирила Тимошенко
В Запорожье 25 марта следуют эвакуационные колонны из Бердянска и Мелитополя. По состоянию на 18:20 более 500 мелитопольцев уже прибыли в город.
Кирилл Тимошенко – заместитель Руководителя Офиса Президента рассказал, что люди прибыли автобусами и автомобилями. Эвакуированным уже оказывают необходимую помощь.
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Обеспечивается питание, места для отдыха и другая необходимая помощь,
– рассказал Тимошенко.
Ранее он заявил, что всего в Запорожье 25 марта ожидают 3500 мариупольцев и 521 жителя Мелитополя.
Также в город прибыла колонна из города Пологи – 117 человек. Среди которых 35 детей-сирот.
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