В районе Запорожья утром раздавались взрывы: в ОВА рассказали о работе Сил обороны

В районе Запорожья утром раздались взрывы. К слову, воздушная тревога в области объявлена не была.

Взрывы раздались около 09:28. Как уточнили в ОВА, эти звуки были связаны с работой Сил обороны.

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Как сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, над Запорожьем был замечен вражеский разведывательный беспилотник. ВСУ оперативно обнаружили его и уничтожили.

Звуки взрывов, которые могли слышать жители областного центра, около 09:28 – работа подразделений Сил обороны Украины по вражескому разведывательному беспилотнику. Цель уничтожена,

– уточнил Малашко.

Враг обстреливал Запорожскую область в течение суток

В ОВА также сообщили, что россияне в течение суток обстреляли 19 городов и сел Запорожской области. В общей сложности было зафиксировано 84 удара.

Враг атаковал Запорожье с РСЗО, ударных беспилотников и артиллерии. В ОВА поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Россияне несут потери на оккупированных территориях Запорожья

Оккупанты пытаются атаковать на Запорожском направлении, однако успеха не имеют и только несут потери. Так, по данным Генштаба ВСУ, на этом участке фронта украинские защитники отбили 10 атак врага у Красного, западнее Вербового и Работино.

Однако враг не учитывает потери и продолжает перебрасывать на оккупированные территории Запорожской области новую технику. Впрочем, Силы обороны продолжают уничтожать оккупанта. В частности, 4 января в Токмаке прогремели мощные взрывы. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что после прилетов началась детонация.

Вероятно, под ударом мог оказаться склад боеприпасов.