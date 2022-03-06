Запорожье сплотилось и укрепляется: район Песков скоро будет без песка – весь на баррикадах

6 марта 2022 , 20:00
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Источник:

телеграм-канал Александра Старуха

В Запорожье люди готовятся встретиться с врагом, если тот решиться зайти в их город. Люди активно укрепляют город, создавая баррикады.

Председатель Запорожской ОВА Александр Старух шутит, что в Южном микрорайоне, который называют Пески, скоро закончится песок.

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Люди активно создают баррикады в Запорожье, пакуя песок в мешки. После этого их отправляют для укрепления баррикад.

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Автор: Михайло Гема