Запорожье сплотилось и укрепляется: район Песков скоро будет без песка – весь на баррикадах
6 марта 2022 , 20:00Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Александра Старуха
В Запорожье люди готовятся встретиться с врагом, если тот решиться зайти в их город. Люди активно укрепляют город, создавая баррикады.
Председатель Запорожской ОВА Александр Старух шутит, что в Южном микрорайоне, который называют Пески, скоро закончится песок.
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Люди активно создают баррикады в Запорожье, пакуя песок в мешки. После этого их отправляют для укрепления баррикад.
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- Ранее в СМИ появилась фотография, что в обороне Запорожья участвует маленькая девочка. Она помогала копать укрепления.
- Также Александр Старух призвал не блокировать движение по Запорожью.
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