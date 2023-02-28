Местность помогает: военнослужащий рассказал, как ВСУ уничтожают оккупантов на Запорожье

Силы обороны продолжают уничтожать российских оккупантов на Запорожском направлении. Захватчики уже почти год не могут взять некоторые населенные пункты.

Об этом 24 Каналу рассказал боец легиона "Свобода" Константин Денисов. По его словам, задача оккупантов на Запорожском направлении – взять под контроль ряд населенных пунктов вблизи линии фронта. А главная цель – выйти на административные границы области.

К теме Угледар не научил: где на этот раз россияне решили "повторить"

Оккупанты уже пробовали штурмовать, но были уничтожены

Как отметил Денисов, оккупанты активно используют сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область для завоза подкрепления, снаряжения и дронов. Известно, что они собираются расширять существующие трассы для увеличения грузопотоков.

На самом фронте у россиян хватает живой силы, однако оно регулярно сокращается. Преимущественно оккупанты штурмуют взводами, а 1 – 2 раза на его участке пытались сделать это при поддержке бронетехники. Однако она вся сгорела в боях.

Первая серьезная атака закончилась для россиян кучей раненых. А вторая – подавляющее количество было уничтожено. Есть определенные особенности местности, позволяющие сдерживать наступательные действия российских захватчиков. Но давайте без подробностей,

– заметил военный.

Военный рассказал о ситуации на Запорожье: смотрите видео

Не объявляйте публично данные о пленных

Денисов настойчиво просит всех граждан – не стоит распространять информацию о попавших в плен украинских военных. Враг это использует для шантажа родственников.

Утром в очередной раз увидел пост о попавшем в плен парне из Запорожья. Полностью информацию раскрыли. Вы только вред делаете. Чем больше о них молчат – тем больше шансов, что ребята вернутся домой живые,

– подчеркнул военный.

Свежие потери врага: что известно