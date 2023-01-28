Россия создала атакующую группировку: какие войска сейчас на Запорожье
Российские военные активизировались на Запорожском направлении и пытаются улучшить тактическое положение. Оккупанты даже сформировали атакующую группировку.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, пишет 24 Канал. По его словам, Россия подтянула дополнительные резервы на Запорожском направлении.
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На Запорожском направлении воюют российские мобилизованные
В частности, как говорит Ерин, враг создал не полноценную атакующую группировку, но группировку, которая в принципе на отдельных направлениях может создавать угрозу.
На Запорожском направлении в основном штатные подразделения вооруженных сил России. Частные военные компании, как "Вагнера" или другие – пока не наблюдается,
– отметил спикер Сил обороны.
Ерин добавил, что в составе россиян профессиональные военные и мобилизованные. "Основная палитра сухопутных войск ВС РФ", – сказал он.
Оккупанты сковывают действия Сил обороны
Евгений Ерин заявил, что действия оккупантов на Запорожском направлении сковывают Силы обороны и не дают возможности для рассредоточения и перебрасывания сил на другие угрожающие направления.
По его словам, оккупанты совершают штурмовые действия на позиции Сил обороны небольшими группами, чтобы улучшить тактическое положение.
Россия активизировалась на Запорожском направлении
- В январе русские военные внезапно активизировались на Запорожском направлении. Оккупанты нарастили количество обстрелов, а также иногда наступают небольшими разведывательными группами.
- Только за минувшие сутки от обстрелов россиян на Запорожье пострадали более 30 населенных пунктов. В Генштабе ВСУ 28 января сообщили, что россияне обороняются на Запорожском направлении.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил активность россияне на Запорожье. По его словам, оккупанты пытаются выявить слабости в обороне наших защитников. Следовательно, Данилов предполагает, что Россия может пойти в наступление на Запорожском направлении.