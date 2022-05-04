В Запорожье ВСУ уничтожили более сотни россиян: их тела доставили в морг в Горловке

Украинские военные продолжают доблестно защищать родные земли от оккупантов. Так, в Запорожье удалось уничтожить более сотни российских захватчиков.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ от 4 мая. "Двухсотых" российских военных уже доставили в морг в Горловке.

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Известно, что все они были военнослужащими 1-го армейского корпуса. Уничтожить их удалось нашим военным в Запорожской области. Сейчас же тела более сотни захватчиков лежат в центральном морге Горловки.

В Генштабе отмечают, что в Запорожье оккупанты также пытались штурмовать населенный пункт Орехов. К счастью, все попытки российских военных не принесли им никаких успехов.

Актуальные потери врага

Начнём с самого приятного. Так, с начала полномасштабной войны России против Украины удалось уничтожить 24 200 оккупантов. Также говорится о более чем 1000 танках, а также 2500 бронированных боевых машинах.

В течение суток, 3 мая, ВСУ на Юге удалось уничтожить полсотни российских захватчиков. Также наши военные вывели из строя много техники оккупантов и лишили их 7 складов с вооружением.

А еще военные из бригады имени гетмана Ивана Мазепы показали, как они искусно уничтожают оккупантов. На видео, которое выложила в сети группировка "Восток", можно увидеть филигранную работу наших бойцов, превращающих вражеские машины в металлолом.

Над Донбассом наши тоже уничтожают вражескую технику. Так, удалось сбить ракету, а также 3 беспилотника "Орлан". Вывести из строя вражеский беспилотник удалось и в небе над Днепропетровщиной. Заметим, что наши военные уничтожают БПЛА оккупантов регулярно. Поэтому они в России уже жалуются, что скоро нечем будет летать над Украиной.

В ВСУ также показали, как удается отправлять врагов на тот свет с помощью "Байракторов". Ими били по позициям россиян на острове Змеиный.

Известно, что 38-я мотострелковая бригада оккупантов уже наполовину уничтожена. Если быть точными, она потеряла почти 60% личного состава. И поспособствовали этому, конечно, наши ВСУ.

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