На Запорожье ВСУ уничтожили российскую станцию РЭБ и 4 гаубицы
9 апреля 2022 , 07:17Читати новину українською
Источник:Силы обороны Запорожья
ВСУ уничтожили российскую станцию радиоэлектронной борьбы и повредили 4 вражеских гаубицы. Случилось это на Запорожье.
Также украинские военные ликвидировали 6 кафиров. Об этом сообщили 9 апреля.
Интересно Самолеты, вертолеты, беспилотники, ракеты: в ВСУ сообщили об уничтоженных 30 объектах врага
Потери врага на Запорожье за сутки 8 апреля
- личного состава – уничтожены 5 человек, ранен 1 человек;
- танков – уничтожен 1;
- боевых бронированных машин – уничтожено 4;
- станций радио электронной борьбы – уничтожена 1;
- автомобильной техники – уничтожено 7;
- гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметра – повреждено 4.
Кроме того, ПВО над Запорожьем перехвачена и уничтожена 1 крылатая ракета врага.
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