В Запорожье задержали вооруженного до зубов оккупанта: у него были автоматы, пистолеты и гранаты
Источник:фейсбук Нацполиции Украины
В Запорожье полиция 9 марта задержала дежурного российского диверсанта. Тот при задержании имел с собой автомат Калашникова и 30 патронов калибра 5,45 миллиметра.
Задержан диверсант во время плановых оперативно-розыскных мероприятий. Участие в операции принимали полицейские Управления стратегических расследований совместно со следователями отделения полиции №3 Запорожского райуправления.
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Диверсант держал кучу оружия еще и в собственном офисе
Известно, что мужчина является жителем Запорожья, проживал в Шевченковском районе. Родился он в 1978 году, то есть ему – примерно 44 года.
Задержанный мужчина является жителем Запорожья / Фото Нацполиции
Его офис располагается в поселке Военстрой. Туда правоохранители приехали сразу после задержания мужчины.
Что там обнаружили и изъяли
- Автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра,
- 400 патронов к нему,
- гранату РГД с запалом,
- 2 пистолета Макарова,
- радиоуправляемые дроны.
У диверсанта изъяли кучу оружия / Фото Нацполиции
Следователи полиции к вещественным доказательствам приобщили черные записи, мобильные терминалы и флешки.
Что теперь угрожает диверсанту
В настоящее время против него возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
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Оружие он имел как с собой, так и держал в офисе / Фото Нацполиции
Уже следователи начали досудебное следствие. Также решают вопросы избрания меры пресечения. В то же время, полицейские проверяют причастность задержанного к осуществлению диверсионной деятельности.
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Полный текст публикации:
В Запорожье полиция задержала жителя города по подозрению в ведении диверсионной деятельности.
09 марта в ходе плановых оперативно-розыскных мероприятий полицейские Управления стратегических расследований Запорожской области Департамента стратегических расследований НПУ совместно со следователями отделения полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области, по подозрению в ведении диверсионной деятельности задержали жителя Шевченковского района города 1978 года рождения.
В результате проведения работниками полиции комплекса оперативных мероприятий у мужчины обнаружен и изъят автомат Калашникова и 30 патронов калибра 5,45 мм.
Также во время проведения осмотра офиса, расположенного в поселке Военстрой, который использовал мужчина, изъят автомат Калашникова калибра 7,62 и 400 патронов к нему, граната РГД с запалом, 2 пистолета Макарова, а также радиоуправляемые дроны.
Следователи полиции к вещественным доказательствам приобщили черные записи, мобильные терминалы, флеш-носители.
Следователям отделения полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам преступления, определенного в ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос избрания им меры пресечения.
Полицейские проверяют причастность задержанного к диверсионной деятельности.