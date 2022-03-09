В Запорожье задержали вооруженного до зубов оккупанта: у него были автоматы, пистолеты и гранаты

В Запорожье полиция 9 марта задержала дежурного российского диверсанта. Тот при задержании имел с собой автомат Калашникова и 30 патронов калибра 5,45 миллиметра.

Задержан диверсант во время плановых оперативно-розыскных мероприятий. Участие в операции принимали полицейские Управления стратегических расследований совместно со следователями отделения полиции №3 Запорожского райуправления.

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Диверсант держал кучу оружия еще и в собственном офисе

Известно, что мужчина является жителем Запорожья, проживал в Шевченковском районе. Родился он в 1978 году, то есть ему – примерно 44 года.

Задержанный мужчина является жителем Запорожья / Фото Нацполиции

Его офис располагается в поселке Военстрой. Туда правоохранители приехали сразу после задержания мужчины.

Что там обнаружили и изъяли

Автомат Калашникова калибра 7,62 миллиметра,

400 патронов к нему,

гранату РГД с запалом,

2 пистолета Макарова,

радиоуправляемые дроны.

У диверсанта изъяли кучу оружия / Фото Нацполиции

Следователи полиции к вещественным доказательствам приобщили черные записи, мобильные терминалы и флешки.

Что теперь угрожает диверсанту

В настоящее время против него возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Она предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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Оружие он имел как с собой, так и держал в офисе / Фото Нацполиции

Уже следователи начали досудебное следствие. Также решают вопросы избрания меры пресечения. В то же время, полицейские проверяют причастность задержанного к осуществлению диверсионной деятельности.

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В Запорожье полиция задержала жителя города по подозрению в ведении диверсионной деятельности.

09 марта в ходе плановых оперативно-розыскных мероприятий полицейские Управления стратегических расследований Запорожской области Департамента стратегических расследований НПУ совместно со следователями отделения полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области, по подозрению в ведении диверсионной деятельности задержали жителя Шевченковского района города 1978 года рождения.

В результате проведения работниками полиции комплекса оперативных мероприятий у мужчины обнаружен и изъят автомат Калашникова и 30 патронов калибра 5,45 мм.

Также во время проведения осмотра офиса, расположенного в поселке Военстрой, который использовал мужчина, изъят автомат Калашникова калибра 7,62 и 400 патронов к нему, граната РГД с запалом, 2 пистолета Макарова, а также радиоуправляемые дроны.

Следователи полиции к вещественным доказательствам приобщили черные записи, мобильные терминалы, флеш-носители.

Следователям отделения полиции №3 Запорожского районного управления ГУНП в Запорожской области начато досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам преступления, определенного в ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос избрания им меры пресечения.

Полицейские проверяют причастность задержанного к диверсионной деятельности.