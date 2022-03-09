Затримали диверсанта під час планових оперативно-розшукових заходів. Участь у операції брали поліцейські Управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими відділення поліції №3 Запорізького райуправління.
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Диверсант тримав купу зброї ще й у власному офісі
Відомо, що чоловік є жителем Запоріжжя, проживав у Шевченківському районі. Народився він у 1978 році, тобто йому – приблизно 44 роки.
Затриманий чоловік є жителем Запоріжжя / Фото Нацполіції
Його офіс розташовується у селищі Військбуд. Туди правоохоронці приїхали одразу після затримання чоловіка.
Що там виявили та вилучили
- Автомат Калашникова калібру 7,62 міліметра,
- 400 набоїв до нього,
- гранату РГД із запалом,
- 2 пістолети Макарова,
- радіокеровані дрони.
У диверсанта вилучили купу зброї / Фото Нацполіції
Також Слідчі поліції до речових доказів долучили чорнові записи, мобільні термінали та флешки.
Що тепер загрожує диверсанту
Наразі проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Вона передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.
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Зброю він мав як з собою, так і тримав у офісі / Фото Нацполіції
Вже слідчі розпочали досудове слідство. Також вирішують питання обрання запобіжного заходу. Водночас поліцейські перевіряють причетність затриманого до здійснення диверсійної діяльності.
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