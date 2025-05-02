Россияне увеличили присутствие военных на ЗАЭС, – депутат Запорожского горсовета

Подразделения российских оккупантов находятся на Запорожской АЭС. Они пользуются тем, что Украина не может нанести ответные удары по территории атомной электростанции.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Ранее глава Росатома рассказывал, что они якобы готовы обсуждать присутствие США на ЗАЭС в рамках мирных переговоров. Известно, что Россия оккупировала Запорожскую АЭС в начале марта 2022 года.

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Что происходит на ЗАЭС

Как отметил Кирильчук, не стоит вестись на манипуляции от российской пропаганды. Они часто делают громкие заявления, а потом действуют в противоположном направлении. Вряд ли они готовы к какому-то диалогу.

Россия продолжает завозить военные подразделения на территорию Запорожской АЭС. Уже была информация, что они нарастили там свое присутствие. Также там регулярно происходит ротация.

Заезжают новые подразделения. Там находятся дронщики, которые пользуются тем, что Украина не может отвечать здесь на обстрелы. Они атакуют прифронтовые общины Днепропетровщины. Идут постоянные удары по Никопольской громаде, по Марганцу и другим населенным пунктам по тот берег Днепра,

– сказал Кирильчук.

Ранее, глава МИД России Сергей Лавров рассказывал, что Россия не собирается освободить Запорожскую АЭС. Также он убеждал, что в рамках мирного соглашения не будет никаких изменений в управлении ЗАЭС.