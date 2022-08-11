Оккупанты врут об "отбитой атаке" ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС

российские захватчики в очередной раз пустили фейк якобы об атаке Вооруженных Сил Украины. В этот раз они заявили, что Украина "хотела ударить" по Запорожской АЭС.

Пропагандистские журналисты сообщили, что ПВО якобы отразило атаку ракет ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом пишут российские СМИ.

Обратите внимание Только делают вид сумасшедших, – Гудков предположил, действительно ли россия планирует взорвать ЗАЭС

россия снова лжет

Страна-агрессор заявила, что "подавляет" огневые позиции украинских защитников:

ПВО отразило атаку ракет и ударных беспилотников украинских войск на Энергодар и Запорожскую АЭС, огневые позиции противника подавляются, сообщают власти региона,

– пишут росСМИ.

Это еще раз подтверждает, что россия еще больше хочет показать, что их армия "сильнее", и выставить в плохом свете Вооруженные Силы Украины.

Какая ситуация на Запорожской АЭС: последние новости

Министры иностранных дел G7 требуют, чтобы россия немедленно вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины.

Сейчас украинское руководство готовится к разным вариантам развития событий , в том числе и худшим. В случае крушения на АЭС нужно будет срочно эвакуировать людей.

Важно отметить, если захватчики взорвут ЗАЭС, то пострадает не только Украина, поскольку площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч квадратных километров. Последствия аварии будут в 10 раз хуже чем от Чернобыльской катастрофы.

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