Развитие тяжелой аварии, – эксперт объяснила, что произойдет, что если отключатся генераторы ЗАЭС
Ряд объектов на Запорожской АЭС подключен к генераторам. Нормативный запас топлива составляет 10 дней, но российские военные могли использовать его.
Об этом для 24 каналу рассказала эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная.
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"Если топливо будут привозить, то ЗАЭС может достаточно долго работать. Однако нужно возобновлять энергоснабжение от объединенной энергосистемы Украины. Другого выхода я не вижу. Если генераторы перестанут работать, то будет развитие тяжелой аварии", – сказала Кошарная.
Риск для самой россии
По словам эксперта, если генераторы выключат, то начнет плавиться активная зона реактора с радиоактивными выбросами. Этого нельзя допустить.
Трудно сказать, решится ли россия на ядерный терроризм. Трудно предвидеть действия нашего неадекватного врага. Я думаю, что они до этого не дойдут, поскольку это риск для Краснодарского края и, конечно, Крыма.
- сказала Кошарная.
Она добавила, что в случае аварии и погодных условий Краснодарский край может получить много осадков цезия. Это сделало бы сельскохозяйственные земли непригодными. Кошарная подчеркнула, что у россии не так много плодородных земель, чтобы рисковать
Обратите внимание – Кошарная о Запорожской АЭС: смотрите видео