Оккупанты боятся партизан на ЗАЭС: усилили террор украинских сотрудников

Оккупанты поставили своей целью полностью паспортизировать жителей оккупированных территорий до сентября. С этой целью террористы угрожают украинцам и вывозят людей из дома, если они отказываются от получения российского документа.

Об этом 24 Каналу сказала журналистка и депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева. Она сообщила, что из-за приближения крайней даты паспортизации, террор против мирных жителей Украины усилился в последнее время: людей останавливают на улицах для проверки документов, врываются в дома и проводят обыски, требуя предъявить российский паспорт.

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Если вместо него есть украинский, в лучшем случае его порвут и с угрозами прикажут явиться для получения российского документа, в худшем случае – людей забирают и увозят на допросы и пытки. Часть людей, которых так забрали россияне, до сих пор не вернулись домой и находятся в плену,

– сообщила депутат.

Такой же террор применяют и к сотрудникам Запорожской атомной электростанции.

Терроризируют украинских специалистов ЗАЭС

Россияне с самого начала полномасштабного вторжения превратили Запорожскую АЭС в военный объект. Сейчас там находится их техника и личный состав, – не менее 1500 российских террористов.

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"Часть сотрудников не пошла на сотрудничество с оккупантами, – на них давят. Террор к украинским специалистам атомной электростанции применялся постоянно, и даже были похищения, – до сих пор некоторые из наших специалистов остаются в российских застенках", – отметила Алиса Сысоева.

Россияне продолжают использовать электростанцию в качестве площадки для обстрелов. В частности, почти ежедневные обстрелы Никополя и Марганца они осуществляются именно с территории ЗАЭС.

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