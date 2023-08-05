Про це 24 Каналу повідомила журналістка та депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва. Вона повідомила, що через наближення крайдати паспортизації, терор проти мирних мешканців України посилився останні часом: людей зупиняють на вулицях для перевірки документів, вдираються в оселі і проводять обшуки, вимагаючи пред'явити російський паспорт.

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Якщо замість нього є український, у найкращому випадку його порвуть і з погрозами накажуть з'явитися для отримання російського, у найгіршому випадку – людей забирають і відвозять на допити та тортури. Частина людей, яких так забрали росіяни, досі не повернулися і перебувають у російському полоні,

– повідомила депутатка.

Такий самий терор застосовують і до співробітників Запорізької атомної електростанції.

Тероризують українських фахівців ЗАЕС

Росіяни із самого початку повномасштабного вторгнення перетворили Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Нині там знаходиться їхня техніка та особовий склад, – щонайменше 1500 російських терористів.

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"Частина співробітників не пішла на співпрацю з окупантами, – на них тиснуть. Терор до українських спеціалістів атомної електростанції застосовувався постійно, і навіть були викрадення, – досі деякі з наших фахівців лишаються у російських катівнях", – зазначила Аліса Сисоєва.

Росіяни продовжують використовувати електростанцію як майданчик для обстрілів. Зокрема, майже щоденні обстріли Нікополя та Марганця вони здійснюють саме з території ЗАЕС.

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