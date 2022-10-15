"Намного хуже, чем неделю назад": работники Запорожской АЭС жалуются на террор россиян

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси ездил в Москву и в Киев, чтобы пытаться организовать на Запорожской АЭС какую-то демилитаризацию. Несмотря на это, россияне держат в терроре работников станции.

Об этом для 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что, к счастью, наши специалисты возобновили питание от украинской энергосети.

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"Нашим энергетикам удалось доставить топливо для резервных дизельных генераторов, поскольку станция по статусу украинская. Поставлять дизель – это наша проблема. Россияне в предыдущий день не хотели пропускать колонну топливозаправщиков с дизелем. Теперь если случится какая-то беда, то генераторы смогут работать 10 суток" , – сообщил корреспондент.

Как действуют оккупанты

По словам журналиста, персонал станции готовится перезапустить 2 энергоблока, но неизвестно, как это удастся в условиях давления. Один из атомщиков ЗАЭС написал о похищении захватчиками людей.

Сегодня гораздо хуже чем неделю назад. Вчера россияне приехали в транспортный цех, избили водителя, проверили у всех телефоны. Сегодня утром похитили диспетчера транспортного цеха. В обед пришли в другое управление и похитили рабочего. Террор по всей атомной станции, – рассказал работник ЗАЭС.

Предыдущее похищение работника

В государственном предприятии "Энергоатом" 11 октября сообщили, что россияне похитили заместителя гендиректора по персоналу Запорожской АЭС Валерия Мартынюка. Захватчики хотят узнать данные всех работников станции. Пока неизвестно, где именно находится Мартынюк.

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