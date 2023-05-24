Россияне продолжают милитаризацию ЗАЭС: там обустроили логистическую и военную базу

Российские захватчики продолжают милитаризацию территории Запорожской АЭС. Они не уменьшают свое присутствие на станции.

Сейчас территорию некоторых энергоблоков фактически используют как логистическую и военную базы. К тому же там скрыто происходит ротация.

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Милитаризация территории ЗАЭС

Как рассказали в украинской разведке, несмотря на многочисленные призывы со стороны МАГАТЭ и мировых лидеров, оккупанты не уменьшают свое присутствие на ЗАЭС. Сецчас территорию энергоблоков №1, 2, 4 фактически используют как логистическую и военную базы.

На этих площадках на постоянной основе находится личный состав террористов, бронетехника и грузовики. Число транспорта и военных постоянно меняется.

У каждого энергоблока в течение одного дня может находиться от 5 до 20 единиц техники. Ротация происходит скрыто во время комендантского часа (с 23:00 до 5:00). Все грузовики плотно затентованы. Есть информация, что в них могут находиться боеприпасы и взрывчатка,

– рассказали в ГУР.



Оккупанты продолжают милитаризацию ЗАЭС / фото ГУР МО

К тому же сотрудников очередных смен, которые должны проводить осмотр энергоблоков не менее 1 – 2 раз в неделю, не допускают на контролируемую территорию. Тех, кто пытался провести контрольные обходы, подвергали избиениям и пыткам. Некоторые из них находятся в госпитале в тяжелом состоянии.

"Действия оккупантов уже привели к ряду аварийных ситуаций, в ходе которых ЗАЭС отключалась от энергопитания", – подчеркнули в разведке.



Территорию энергоблоков используют как логистическую и военную бази / фото ГУР МО

Блэкаут на ЗАЭС