Россия может взорвать ЗАЭС после ее возвращения под контроль Украины, – Минэнерго

В Минэнерго предупредили о коварстве российских захватчиков, временно оккупировавших Запорожскую АЭС. Станция может быть опасна даже после деоккупации.

Министр энергетики Герман Галущенко допустил возможность теракта на ЗАЭС со стороны российских оккупантов. Об этом он заявил в субботу, 15 июля.

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Как россияне могут взорвать ЗАЭС

Глава Минэнерго дал понять, что Россия способна совершить на Запорожской АЭС отложенный теракт. В то же время Галущенко отметил, что говорится о теоретических возможностях страны-агрессорки.

Логика, какая там может быть? Что они (россияне – 24 Канал) вышли, Украина зашла. И произошел теракт,

– объяснил он.

При таком развитии событий захватчики начнут отрицать свою причастность к этому.

Что нужно сделать после деоккупации ЗАЭС

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Галущенко заявил, что Украина хочет зайти на территорию станции после ее деоккупации вместе с МАГАТЭ. По его словам, Киев уже обсуждал этот вопрос с гендиректором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси.

Нам нужна целая программа. Ибо в мире таких прецедентов не существовало никогда. То есть прецедент захвата и освобождения атомного объекта – его нет,

– отметил Галущенко.

Министр добавил, что кто-то должен верифицировать радиационную и ядерную безопасность на станции, когда Украина начнет ее запускать. Поэтому для нашего государства важно, чтобы представители МАГАТЭ все проверили.

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