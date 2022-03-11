Запорожская АЭС стала военной базой оккупантов
11 марта 2022 , 20:29Читати новину українською
Источник:Энергоатом
Российские оккупанты продолжают придерживаться тактики террористов. Они захватили Запорожскую АЭС и не собираются покидать ядерный объект.
Захват Чернобыльской и Запорожской АЭС стал настоящим шоком для всего мира. Российские оккупанты захватили ядерные объекты, что может иметь очень тяжелые последствия.
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Военная база на ЗАЭС
Похоже на то, что ЗАЭС стала своеобразной базой для оккупантов. Они надеются укрыться за важностью объекта и не сгореть под огнем ВСУ. Орки надеются, что выходить с территории ЗАЭС им уже не придется.
Военная техника оккупантов на ЗАЭС: видео
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