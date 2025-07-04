Работу высоковольтной линии, питающей Запорожскую АЭС, восстановили, – Укрэнерго

Специалисты "Укрэнерго" возобновили работу высоковольтной линии, питающей Запорожскую атомную электростанцию. После нескольких часов питания от дизель-генераторов станция снова получает электроэнергию с подконтрольной Украине территории.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Специалисты восстановили подачу электроэнергии высоковольтной линией, которая питает временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию.

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Работа высоковольтной линии на Запорожскую АЭС восстановлена

Как сообщили в компании, после нескольких часов работы на дизель-генераторах станция снова получает ток с подконтрольной Украине территории. Восстановительные работы задерживали из-за угрозы безопасности персонала.

Напомним, что 4 июля во время российского обстрела линия питания Запорожской АЭС аварийно выключилась, и станция перешла на питание от дизель-генераторов – последней линии обеспечения жизненно важных систем.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что поступок России – это очередной акт ядерного террора.

К тому же в МАГАТЭ оценили состояние ЗАЭС. По словам Рафаэля Гросси, станция полагается только на единственную рабочую линию электропередач 750 киловольт.