Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. Он не исключает, что оккупанты что-то используют, чтобы обвинить Украину.

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Почему россияне могут совершить теракт на ЗАЭС

Гетьман отметил, что все ожидали, что ночью 5 июля россияне подорвут Запорожскую АЭС. Есть сообщения, что станция работает условно в штатном режиме, не было зафиксировано перемещение людей и российских войск.

Если все этого ожидали – этого точно не будет,

– сказал майор запаса.

В то же время, он не исключает, что такое может произойти в дальнейшем. В общем, есть несколько сценариев, как оккупанты могут это сделать. К тому же есть три составляющие, которые россияне могут использовать в удобное для них время – политическая, экономическая и военная.

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Какова цель оккупантов

Военный эксперт объяснил, что военная составляющая – это попытка произвести радиоактивное загрязнение местности, чтобы приостановить наступательные действия наших войск.

Экономическая составляющая состоит в том, чтобы разрушить мощную часть нашей энергетической структуры, ведь Запорожская станция является самой большой АЭС в Европе.

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Что касается политической составляющей, то, по его словам, перед уходом и возможной передачей ЗАЭС под контроль МАГАТЭ оккупанты могут сделать там какое-то разрушение, чтобы обвинить Украину. Так они попытаются показать всему миру, что мы ненадежный партнер.

Есть большие сомнения, что они (россияне – 24 Канал) просто так передадут станцию, ничего там не разрушив, не повредив,

– считает Гетьман.

То есть, предполагает он, что-то оккупанты все-таки используют, вряд ли они просто выйдут из Запорожской АЭС.

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