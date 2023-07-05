Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. Він не виключає, що окупанти щось таки використають, аби звинуватити Україну.
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Чому росіяни можуть скоїти теракт на ЗАЕС
Гетьман зазначив, що всі очікували, що вночі 5 липня росіяни підірвуть Запорізьку АЕС. Наразі є повідомлення, що станція працює умовно в штатному режимі, не було зафіксовано переміщення людей та російських військ.
Якщо всі цього очікували – то цього точно не буде,
– сказав майор запасу.
Водночас він не виключає, що таке може статися у майбутньому. Загалом є декілька сценаріїв, як окупанти можуть це зробити. До того ж є три складові, які росіяни можуть використати у найзручніший для них час – політична, економічна й військова.
Яка мета окупантів
Військовий експерт пояснив, що військова складова – це спроба зробити радіоактивне забруднення місцевості, щоб призупинити наступальні дії наших військ.
Економічна складова полягає в тому, щоб зруйнувати потужну частину нашої енергетичної структури, адже Запорізька станція є найбільшою АЕС в Європі.
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Щодо політичної складової, то, за його словами, перед відходом і можливою передачею ЗАЕС під контроль МАГАТЕ окупанти можуть зробити там якусь руйнацію, щоб звинуватити Україну. Так вони спробують показати всьому світу, що ми ненадійний партнер.
Є великі сумніви, що вони (росіяни – 24 Канал) просто так передадуть станцію, нічого там не зруйнувавши, не пошкодивши,
– вважає Гетьман.
Тобто, припускає він, щось окупанти таки використають, навряд чи вони просто вийдуть із Запорізької АЕС.
Загроза теракту на ЗАЕС: головне
- У Збройних Силах України 4 липня попередили про можливу провокацію на Запорізькій АЕС. Там зазначили, що на станції помітили предмети, які візуально схожі на вибухівку. Вони були розміщені на двох енергоблоках станції.
- Фахівці Інституту вивчення війни проаналізували, чи може Росія підірвати Запорізьку АЕС. Вони переконані, що наразі Кремль навряд чи спричинить радіаційний інцидент на атомній станції.
- У Генштабі запевнили, що Сили оборони підготовлені до можливого підриву росіянами ЗАЕС. Заступник начальника Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов зазначив, що підрозділи ДСНС також залучатимуться до виконання заходів, специфічних для них.