Об установлении мин на ЗАЭС знают: реакция МАГАТЭ на предупреждение Зеленского

Президент Украины обратился к международному сообществу. Он предупредил, что россияне готовятся к теракту на Запорожской АЭС. В МАГАТЭ на это уже отреагировали.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что в Энергодаре ядерная безопасность крайне нестабильна. Кроме того, она мало предсказуема. Он также рассказал, что ему известно о минировании ЗАЭС.

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Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС

Гросси известно, что российские захватчики заминировали территории неподалеку пруда-охладителя Запорожской АЭС. Кроме того, взрывчатку враг установил и за пределами периметра станции.

Потеря Каховского водохранилища стала катастрофой для региона в целом и усугубила серьезные трудности для этой большой атомной электростанции. Сейчас как никогда все стороны должны полностью придерживаться основных принципов МАГАТЭ, призванных предотвратить ядерную аварию,

– подчеркнул он.

Таким образом, Рафаэль Гросси отреагировал на призыв международного сообщества к действиям. С ним утром 22 июня выступил Владимир Зеленский. Президент Украины предупредил мир о новом теракте, который могут готовить россияне. Причем, согласно данным украинской разведки, в оккупантов уже есть готовый сценарий действий.

"Наша оценка этих конкретных мест размещения мин заключалась в том, что хотя наличие какого-либо взрывного устройства не соответствует стандартам безопасности, основные функции безопасности объекта не будут существенно нарушены. Мы внимательно следим за этим вопросом", – добавил гендиректор МАГАТЭ.

Заметим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как предотвратить теракт России на ЗАЭС. Он поделился с Западом "самым эффективным рецептом".

Как избежать теракта на ЗАЭС

По словам главы ведомства, наше государство ожидает все западное оружие, которое позволит прогнать врага со своей территории. Кулеба подчеркнул, что это лучший способ предотвратить будущие трагедии, которые могут повлечь за собой российские захватчики.

Пока Россия будет контролировать хотя бы один квадратный метр нашей земли, она будет иметь пространство этого квадратного метра для того, чтобы устраивать трагедии.

– подчеркнул министр.

Кулеба подчеркнул, что враг создает эскалации, несмотря на то, делает ли хоть что-то Европа. По словам министра, нашим партнерам необходимо отказаться от рациональной логики, ведь оккупанты иначе мыслят.

В то же время он призвал предоставить нашей стране все необходимое оружие. С его помощью удастся как можно скорее прогнать врага и избежать рисков, в частности, ядерных катастроф.