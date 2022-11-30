Коллаборанты начали бежать из Запорожской области – активист назвал причину

На оккупированной территории Запорожской области начались странные движения. Часть коллаборантов бежит из Пологов и Михайловки в Мариуполь Донецкой области.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, впрочем, пока массового перемещения военных не было.

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Почему коллаборанты бегут из Запорожской области

Молчанов отметил, что с военной точки зрения для российских захватчиков было бы абсурдом покидать занимаемые ими позиции.

Бегство – это инициатива коллаборантов и гражданских оккупационных администраций, которые опасаются артиллерийских попаданий по своим головам. Поэтому они просто убегают подальше, оставляя сидеть под снарядами российских мобилизованных и кадровых военных,

– сообщил активист.

Он добавил, что пока об отступлении российских войск речь не идет. Оккупанты продолжают находиться на территории Запорожской области, несмотря на то, что несут большие потери как в живой силе, так и в боеприпасах.

Вероятные последствия побега коллаборантов

По мнению Молчанова, перемещение коллаборантов и засланных россиян, работавших в оккупационных администрациях, все равно будет иметь последствия.

По примеру Херсона это приведет к тому, что оккупанты потеряют карательный контроль над украинцами на этих прифронтовых территориях,

– сказал активист.

По его словам, тогда у российских захватчиков останется 2 варианта действий.

Оккупантам придется выключить в Запорожской области связь и электричество, как они сделали в Херсоне. Это потребуется россиянам, чтобы сделать невозможной партизанскую борьбу, в частности передачу данных об их расположении.

Или оккупантам остается терпеть то, что все гражданское население будет работать на их уничтожение.

Россияне рискуют остаться забытыми, как в Херсонской области

Молчанов отметил, что оба варианта для российских военных малоприемлемы. Оккупантам самим нужна мобильная связь. Ведь при ее отсутствии они могут оказаться в критическом положении, как это было на правобережье Херсонской области.

Недавно в Белозерке обнаружили 9 россиян, сидевших в подвале. Их приютила местная пенсионерка. В течение долгого времени до того, как их поймали, они даже не знали, что было объявлено отступление российских войск с правого берега Днепра,

– рассказал активист.

Он добавил, что пойманные на Херсонщине россияне не имели раций и общались с помощью мобильных телефонов. Когда мобильная связь исчезла, в том числе и от российских операторов, их просто забыли на правобережье Херсонщины.

Владимир Молчанов рассказал, что может ожидать россиян в Запорожской области: смотрите видео

Ситуация на оккупированной территории Запорожской области: коротко