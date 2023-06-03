ВСУ, вероятно, "накрыли" место дислокации C-300 на Запорожье: обстрелы резко сократились

К счастью, в последнее время оккупанты значительно реже бьют по Запорожью. Линия фронта не изменилась, враг продолжает доставать до него.

По предварительной информации, наши защитники наконец-то достали до места хранения вражеских С-300 в Бердянске. Это удалось сделать с помощью ракет Storm Shadow от Великобритании. Об этом 24 Каналу сказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко.

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ЗСУ работают правильно

Количество установок, которые они могут использовать, в частности, для обстрелов Запорожья, оставляя Бердянск без ПВО, резко уменьшилось. Поэтому у них просто нет ресурса, которым должны были бы достреливать. В город они достают даже реактивными системами типа "Торнадо" или "Смерч".

Обстрелы происходят довольно редко, потому что при выходе на пусковые наши их "засекут" и могут поразить. На этом направлении не так много установок, поэтому россияне очень осторожно их используют,

– отметил Лышенко.

Следует понимать, что от Васильевки до Токмака – самая большая концентрация обороны по линии фронта. Россияне начали строить ее с первого дня.

Сегодня ситуация такова: первая линия обороны, где линия фронта. 3 – 6 километров вглубь – резервная. В некоторых местах по 5 – 6 линий обороны. Они выстроили широкую эшелонированную линию обороны, чтобы было куда отходить во время контрнаступления,

– объяснил депутат Запорожского областного совета.

Этот участок достаточно укреплен. По мнению Лышенко, украинские войска действуют правильно – они перерывают россиянам поставки. Предварительно, в Бердянске попали в склад боеприпасов или горюче-смазочных материалов.

"ВСУ делают так, чтобы им нечем было воевать и они отошли от всех этих линий обороны", – подытожил депутат.

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