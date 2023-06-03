За попередньою інформацією, наші захисники нарешті дістали місця зберігання ворожих С-300 у Бердянську. Це вдалося зробити за допомогою ракет Storm Shadow від Великої Британії. Про це 24 Каналу сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
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ЗСУ працюють правильно
Кількість установок, які вони можуть використовувати, зокрема для обстрілів Запоріжжя, залишаючи Бердянськ без ППО, різко зменшилася. Тому вони просто не мають ресурсу, яким мали б дострілювати. До міста вони дістають навіть реактивними системами на кшталт "Торнадо" чи "Смерч".
Обстріли відбуваються досить рідко, бо при виході на пускові наші їх "засічуть" і можуть уразити. На цьому напрямку не так багато установок, тому росіяни дуже обережно їх використовують,
– відзначив Лишенко.
Слід розуміти, що від Василівки до Токмака – найбільша концентрація оборони по лінії фронту. Росіяни почали будувати її з першого дня.
Сьогодні ситуація така: перша лінія оборони, де лінія фронту. 3 – 6 кілометрів углиб – резервна лінія оборони. У деяких місцях по 5 – 6 ліній оборони. Вони вибудували широку ешелоновану лінію оборони, щоб було куди відходити під час контрнаступу,
– пояснив депутат Запорізької обласної ради.
Ця ділянка досить укріплена. На думку Лишенка, українські війська діють правильно – вони переривають росіянам постачання. Попередньо, у Бердянську поцілили у склад боєприпасів чи паливо-мастильних матеріалів.
"ЗСУ роблять так, щоб їм нічим було воювати і вони відійшли від усіх цих ліній оборони", – підсумував депутат.
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