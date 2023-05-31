Інтерв'ю проводилися протягом декількох тижнів на умовах анонімності, інформує 24 Канал з посиланням на Sky News. Працівники бояться тортур з боку росіян. Вони усвідомлюють ризики, але хочуть бути почутими.
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Гірше за Чорнобиль
Ніхто з працівників не знав, що видання спілкується ще з кимось. Але в кожного з них звучали побоювання щодо наслідків ймовірної катастрофи. Один з інтерв'юерів, ім'я якого не розголошується з метою безпеки, зазначив масштаби та території.
"Рівень радіоактивного забруднення, а головне площа забруднення, становитиме тисячі квадратних кілометрів суші та моря. Це буде набагато, набагато гірше, ніж Фукусіма і гірше, ніж Чорнобиль", – відзначив він.
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Росіяни збільшують резерви
За словами працівника, раніше вони були свідками того, як окупанти доставляли на ЗАЕС більше броні. А за останні півтора місяці вони у два рази примножили військові резерви на ЗАЕС. Ймовірно, готуються до українського контрнаступу.
Україна не буде обстрілювати ЗАЕС, тому росіяни збільшують тут кількість військ. В іншому місці вони б точно потрапили під обстріл,
– додав він.
Тиск на працівників
Інший працівник станції зазначив про тиск з боку росіян. Працівникам важко і страшно працювати на станції, та вибору немає.
"У кожного своя історія. Та найголовніше – не потрапити до рук росіян, бо навряд чи залишися живим", – відзначив один з працівників.
За інформацією опитаних, раніше на ЗАЕС працювало 11 тисяч працівників. Зараз може бути близько 3,5 тисяч. Через це страждає якість обслуговування станції. 5 із 6 реакторів зупинені. У працівників є побоювання, що окупанти можуть влаштувати провокацію.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- 26 травня українська розвідка повідомила, що російські окупанти готують масштабну провокацію на території ЗАЕС з імітації удару. Вони планують створити осередок радіаційної небезпеки. Звісно, окупанти планували звинуватити у цьому Україну, що дозволило б на деякий час призупинити бойові дії і дало їм час на перегрупування військ.
- ЗАЕС важлива як для України, так і для Росії. Наразі вона є автономним джерелом постачання енергії на тимчасово окуповані території. Якщо росіяни наважаться на провокацію, то є ризик, що радіаційна хмара піде в їхній бік.
- Рафаель Гроссі на засіданні Радбезу ООН 31 травня представив план безпеки ЗАЕС. У ньому представлено 5 пунктів, але він не передбачає деокупацію станції.