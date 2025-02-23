Россияне активизировали штурмы на Юге, – спикер "Легиона Свободы"

В феврале российские оккупанты усилили свои атаки по сравнению с январем. Это касается некоторых участков в Запорожской области.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель "Легиона Свободы" Константин Денисов, отметив, что Силы обороны Украины сдерживают врага. Активизация оккупантов на Пологовском направлении ожидалась.

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Какова ситуация в Запорожье

Как рассказал военный, враг постоянно проводит разведку. Время от времени на линии соприкосновения фиксируют вражеские ДРГ, которые хотят выявить слабые места в украинской обороне.

Параллельно оккупанты вели подготовку и боевое слаживание десантно-штурмовых подразделений. Сейчас они проводят наступательные действия на Пологовском направлении.

Где-то у них есть микроскопические продвижения. Сдвинули серую зону в нашу сторону. Также традиционно бьют из различной артиллерии. Работают танки,

– рассказал военный.

Также российские оккупанты регулярно наносят удары по Ореховской и Гуляйпольской громаде. Бьют как из артиллерии, так и с авиации.

Напомним, недавно Силы обороны Украины метко ударили по оккупантам в Запорожской области. Удалось уничтожить базу личного состава и площадку для запуска дронов.