Вылавливают в гражданском, – Кирильчук рассказал о дезертирстве россиян на Запорожском фронте

Среди группировки российских захватчиков на Юге есть случаи пьянства и дезертирства. Такие инциденты регулярно случаются.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук, отметив, что это не новая тенденция. Россияне пытаются умалчивать о проблемах с дезертирством и пьянством, но на самом деле это достаточно привычное явление для оккупантов.

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Переодеваются в гражданское и убегают

Как отметил Кирильчук, такие случаи были и среди 58 общевойсковой армии России, которая сейчас находится в Запорожской области. Контрнаступление ВСУ побуждает некоторых захватчиков переодеваться в гражданскую одежду и бежать с линии фронта. Хотя стоит отдавать себе отчет, что продвижения даются тяжелой ценой.

58 армия – одна из основных группировок оккупантов на нашем направлении. Ее постоянно разбивают наши защитники, хоть это и дается большой ценой. На фоне этого фиксируем случаи, когда оккупанты бегут. Тамошние комендатуры регулярно вылавливают в Мелитополе и Бердянске оккупантов в гражданской одежде, – отметил Кирильчук.

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