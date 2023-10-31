Враг в сверхагрессивном состоянии через ВСУ, – Федоров о расстрелах оккупантами "своих" и пленных

Россияне ежедневно совершают военные преступления. В частности, мэр Мелитополя подтвердил, что они расстреляли украинских пленных. В то же время враг уничтожает тех бойцов своего войска, у которых нет мотивации воевать.

Во вторник, 31 октября, мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров рассказал о ситуации в Запорожском направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Оккупанты расстреливают пленных и "своих"

Собственно, городскому голове задали вопрос относительно того, правдива ли информация в сети по расстрелу оккупантами пленных бойцов Национальная гвардия Украины. Он ответил, что из открытых источников ему известно, что это произошло.

Вместе с тем Федоров подчеркнул, что захватчики сейчас используют все возможные методы, чтобы сдержать Вооруженные Силы на Запорожском направлении. Оккупанты боятся, что если не удастся держать оборону, то украинские защитники освободят Токмак, Мелитополь и другие города в этом районе.

Мы понимаем, что враг находится в сверхагрессивном состоянии. Да, это могло происходить – расстрел наших военнопленных. В то же время оккупанты не выдерживают того давления, которое оказывают ВСУ,

– констатировал Федоров.

Кроме того, мэр Мелитополя рассказал, что ему рассказывают местные в оккупированной части Запорожья. Собственно, там украинские гражданские часто видят расстрелянных российских военных.

По словам Федорова, российская армия проводит интенсивную чистку внутри своего войска на Запорожском направлении, поскольку имеет проблемы с мотивацией бойцов к борьбе.

Не все российские военные хотят продолжать воевать против Вооруженных Сил – многие желают сложить оружие. Поэтому мы постоянно получаем сообщения от местных, что посадка у линии фронта заполнена расстрелянными российскими военными, которых даже никто не забирает. В них началась и продолжается самоликвидация. Это добавляет оптимизма,

– подчеркнул чиновник.

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Отметим, что в Генштабе сообщали 31 октября: продолжается наступательная операция наших войск на Мелитопольском направлении. ВСУ наносят безумные потери врагу в живой силе и технике.

Кстати, по состоянию на данный момент известно уже о более 300 тысяч ликвидированных вражеских бойцов. Только за минувшие сутки было отправлено к Кобзону 870 российских оккупантов.