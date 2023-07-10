"Мы скоро отойдем": россияне признаются местным в Запорожье, что надолго не останутся

Российские оккупанты в Запорожском направлении уже чувствуют, что ВСУ приближаются. Они строят оборонительные сооружения в тылах, понимая, что линии обороны ближе украинские военные вскоре перейдут.

Об этом 24 Каналу рассказал Аскад Ашурбеков – депутат Запорожского областного совета. Он добавил, что хоть россияне ведут оборонительные действия в Запорожском направлении, но не прекращают обстреливать гражданскую инфраструктуру.

Вас может заинтересовать 500 дней – 500 бессонных ночей: какими были главные битвы Украины и что нас ждет впереди

Россияне знают, что ВСУ прорвут оборону на Запорожском направлении

Понимая, что в рамках контрнаступательной операции вооруженные силы Украины продвигаются все дальше, россияне начинают создавать новые оборонительные рубежи в тылу.

В основном это происходит вокруг их "базовых больших городов" – Мелитополя и Бердянска. Они понимают, что все нет смысла строить оборонительные сооружения вокруг Токмака или Васильевки.

– заметил Аскад Ашурбеков.

Дело в том, что давление украинских военных показывает, что линии обороны будут перейдены. Вопрос только во времени, но его для оккупантов осталось уже мало.

Поэтому они пытаются отходить подальше, производя оборонительные сооружения вокруг больших городов.

"Подсознательно они понимают, что ВСУ будут протискать линию фронта в Запорожском направлении", – подчеркнул политик.

К слову, официальные рупоры кремлевской пропаганды обычно говорят, что контрнаступление нет никаких успехов, а Россия там "навсегда". Им нужно стабилизировать внутри своего войска. А вот коллаборанты и российские военные низшего утра уже полностью пронизаны паническими настроениями.

Не скрывают они этого даже в разговорах с местными, заявляя, что уже скоро отойдут с украинской территории в Запорожье. Кажется, скрывать реальность оккупанты уже не просто не могут, но и не хотят.

Аскад Ашурбеков о попытках россиян противостоять наступлению: смотреть видео

Россияне продолжают гатить по гражданским

В общем, ситуация на Запорожском направлении стабильно напряженная. Вооруженные Силы Украины давят оккупантов практически по всем направлениям фронта в Запорожской области.

Оккупанты, несмотря на оборонные действия, пытаются максимально усложнить жизнь гражданского населения. Только на минувшие сутки (8 июля – 24 Канал) было 47 обстрелов,

– отметил Аскад Ашурбеков.

Фактически все цели россиян, как всегда, носили гражданский характер. 24 разрушения зданий частных хозяйств.

На Запорожской линии ситуация уже несколько недель остается, так сказать, неизменной.

"Наши Вооруженные силы поджимают – оккупанты в ответ бьют по гражданской инфраструктуре. Но в большей степени это носит хаотический характер, потому что в населенных пунктах уже нет целых зданий, которые могли бы использовать в военных целях. Они бьют по площадям", – рассказал депутат.

Таким образом, они пытаются хоть как-то сдержать украинское контрнаступление. Вероятно, просто сделать территорию непригодной даже для логистики и передвижений. Россиянам безразлично, что там до сих пор могут оставаться местные.

Какая ситуация на фронте: последние новости