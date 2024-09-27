Не для атак: Свитан предположил, для чего Россия может усиливать Запорожское направление

Российские войска готовятся к усилению штурмовых действий на Запорожском направлении, в частности собирают личный состав и автомобильную технику. Оккупанты провели определенные модификации с управляемыми авиационными бомбами и теперь они могут долетать до самого города.

Враг на Запорожье может создавать "силовую подушку". Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, заметив, что она нужна не для атак, а для того, чтобы выдержать удары украинских военных.

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"Россияне могут усиливать это направление не для атак, а для обороны. Сейчас все говорит о том, что враг пытается выбрать лучшие рубежи именно для обороны", – заметил Роман Свитан.

К чему готовится Россия

Оккупанты прогнозируют, что получение Украиной 8 миллиардов помощи от Соединенных Штатов, может изменить ситуацию. К тому же есть несколько направлений, где ВСУ могут начать продвижение, как только будут иметь соответствующие средства.

Кроме Запорожской области, также есть направления и на Херсонщине, где можно выполнить определенные контрнаступательные действия еще этой осенью. Но все зависит от наличия сил, особенно боеприпасов,

– подчеркнул полковник ВСУ.

Ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Теперь враг начал активнее обстреливать город. Вероятно, он видит передвижение наших войск и использует КАБы, чтобы этому противодействовать. Ведь просто так россияне не будут использовать новейшие авиабомбы. Им даже увеличили дальность и теперь они достают до Запорожья.

Украине для того, чтобы обеспечить Запорожское направление нужно будет оттеснить россиян с левого берега Днепра. Там можно будет развернуть ЗРК и тогда работать против российских самолетов.