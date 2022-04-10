В Запорожской области оккупанты уже похитили 106 человек, в том числе чиновников и журналистов

Военные из России массово похищают людей на временно оккупированных территориях Украины. Только в Запорожской области враг похитил 106 человек.

В плену врага 63 человека

О похищении людей российскими оккупантами сообщила омбудсменка Людмила Денисова. Она написала в телеграме, что российские террористы похитили 106 граждан в Запорожской области.

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Среди похищенных людей, по данным Денисовой, 21 представитель местной власти и два журналиста. Сообщается, что 63 человека находятся в плену врага.

Российские военные удерживают десять украинских чиновников и одного журналиста.

В Запорожской области российские военные террористы уже похитили 106 граждан, в том числе 21 представителя местных властей и двух журналистов. Сегодня остаются в плену 63 человека, в том числе 10 чиновников и один журналист,

– говорится в сообщении омбудсменки.

По информации Денисовой, для россиян основанием для похищений является проукраинская позиция и отказ сотрудничать с ними.

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