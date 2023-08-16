По данным источников 24 Канала, воины ВСУ разбили врагов. Захватчики пытались вытащить своих "двухсотых" и "трехсотых".

Обратите внимание Был куратором: у Путина большая потеря, внезапно умер генерал Лопырев.

Среди вещей окупантов нашли наручники. Возможно, оккупанты надеялись захватить пленных.



Оккупанты так убегали, что оставили свои вещи / Источники 24 Канала



Захватчиков разбили полностью / Источники 24 Канала

Потери окупантов – главное

Украинские защитники и защитницы наносят врагу колоссальные потери. По состоянию на 16 августа Генштаб ВСУ сообщил, что уничтожить удалось уже 255 570 российских оккупантов. Недавно воины мощно устроили по военной базе в селе Юрьевка. Там могли "задвохсотить" полковника Виктора Ковалева.

В то же время захватчики и сами продолжают отправляться на концерт к Кобзону. В частности, 16 августа в России умер Геннадий Жидко – бывший заместитель Сергея Шойгу.

Российские оккупанты не имеют никаких шансов на временно захваченных территориях Украины. Захватчикам придется ответить за все, что они натворили. Украинские герои освободят все населенные пункты.