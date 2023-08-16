За даними джерел 24 Каналу, воїни ЗСУ розбили ворогів вщент. Загарбники намагалися витягнути своїх "двохсотих" та "трьохсотих".

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Серед речей окупантів знайшли наручники. Можливо, окупанти сподівалися захопити полонених.



Окупанти так тікали, що залишили свої речі / Джерела 24 Каналу



Загарбників розбили вщент / Джерела 24 Каналу

Втрати окупантів – головне

Українські захисники та захисниці завдають ворогу колосальних втрат. Станом на 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що знищити вдалося вже 255 570 російських окупантів. Нещодавно воїни потужно вгатили по військовій базі у селі Юр'ївка. Там могли "задвохсотити" полковника Віктора Ковальова.

Водночас загарбники й самі продовжують вирушати на концерт до Кобзона. Зокрема, 16 серпня у Росії помер Геннадій Жидко – колишній заступник Сергєя Шойгу.

Російські окупанти не мають жодних шансів на тимчасово захоплених територіях України. Загарбникам доведеться відповісти за все, що вони накоїли. Українські герої звільнять всі населені пункти.